Москва, , 06:28 — REGNUM Подорожание бензина в России обычно связано с несколькими факторами и не всегда зависит только от изменения цены на нефть, заявил 30 марта заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью «Комсомольской правде».

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По его словам, колебание нефтяных цен на мировых рынках в середине марта 2021 года не привело к укреплению рубля, поэтому стоимость чёрного золота осталась высокой — «больше 5000 рублей за бочку». Это обстоятельство, отметил Сорокин, не вызвало серьёзного колебания стоимости бензина на заправках — с начала года он подорожал чуть более чем на 2%.

«Представьте себе, что было бы, если бы бензин полностью повторял динамику цены на нефть: сначала дешевел на 30%, потом дорожал на 50%», — сказал чиновник.

Кроме того, объяснил он, бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен, поэтому только удешевление нефти на мировых рынках не повлияло на внутренние цены на бензин в России.

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