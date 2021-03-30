Миннеаполис, США, , 06:28 — REGNUM Первое судебное заседание по делу о гибели чернокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года началось в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом 29 марта передал телеканал Fox News.

Подсудимым выступил бывший полицейский Дерек Шовин, которой обвиняется в убийстве Флойда в ходе его задержания. Процесс по рассмотрению указанного дела может затянуться до нескольких недель. Решение по поводу приговора Шовина будет принимать жюри присяжных.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта возле здания суда округа Хеннепин в Миннеаполисе, которое было выбрано для проведения процесса по делу о гибели Джорджа Флойда, прошла демонстрация. В ней приняли участие нескольких сотен человек. Здание обнесли металлическим и бетонным заборами.

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