Ульяновск, , 06:27 — REGNUM В Ульяновской области выросла недельная заболеваемость ОРВИ, также превышен эпидемический порог. Об этом сообщает регионально управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за неделю, с 22 по 28 марта, ОРВИ заболели в Ульяновской области 10 176 человек. Это на 0,96% выше, чем было на предыдущей неделе (с 15 по 21 марта), недельный эпидемический порог в целом превышен на 43,4%.

В управлении уточняют, что эпидпорог превышен на 59,8% в группах среди детей от семи до 14 лет, на 92,7% — в группах от 15 лет и старше.

Случаев гриппа в Ульяновской области не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе возобновлена работа поезда здоровья «От рождения до успешного старения», в рамках которого проводятся консультативные приёмы узких специалистов — в частности, кардиолога, невролога, офтальмолога, онколога-уролога, фтизиатра.

Напомним, что в Ульяновской области также возобновляется всероссийская акция волонтёров-медиков «Добро в село».