Москва, 30 марта, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал статистической погрешностью рост пенсий в стране на 3 тыс. рублей за пять лет.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

«Господа хорошие, если у вас есть совесть, то вам бы сидеть тихо и смирно. Не надо глумиться над народом, говорить о каких-то повышениях. 3 тыс. рублей за 5 лет — это не рост, а статистическая погрешность. А у миллионов граждан и этих копеечных прибавок нет», — рассуждает Миронов в Facebook.

Кроме того, продолжил парламентарий, прибавка — это то, что прибавляет, а эти подачки давно «сожраны» ценами на продукты, на лекарства и тарифами ЖКХ.

Он призвал изменить пенсионную систему и наполнить бюджет деньгами, которые можно отдать пенсионерам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Минтруда, за пять лет средняя пенсия в России выросла на 3 тыс. рублей.