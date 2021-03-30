Владивосток, , 06:22 — REGNUM В Приморье с начала года зарегистрировано семь очагов африканской чумы свиней. Четыре из них уже успешно ликвидированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Ярославской области объявлен карантин из-за чумы свиней

В лесах Черниговского, Ольгинского районов, Анучинского муниципального округа было обнаружено по одному кабану с заражением африканской чумой, в Октябрьском округе — шесть таких животных. Все очаги были ликвидированы, карантин снят.

«На данный момент зарегистрировано три действующих очага — в охотничьих хозяйствах «Раковское» и «Тигровое» Михайловского района и в личном хозяйстве посёлка Новый Надеждинского района. Ветеринарные врачи провели все необходимые противоэпидемические мероприятия, по истечении 30 дней карантин будет снят», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух районах Ярославля, а также на части территорий области введены ограничительные меры в связи с обнаруженной африканской чумой свиней.