Лима, , 06:18 — REGNUM Президентские выборы пройдут в Перу 11 апреля, несмотря на действие ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава перуанского избиркома Пьеро Корветто, сообщает Синьхуа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Риска нет, потому как в 88 странах мира уже прошли выборы во время пандемии с соблюдением всех санитарных требований», — заявил он.

Таким образом, 11 апреля перуанцы будут выбирать президента из 18 зарегистрированных кандидатов. Полномочия действующего главы государства Франциско Сагасти истекают 28 июля. Отметим, что к 30 марта в Перу подтвердили 1 529 882 случая заражения коронавирусом нового типа.