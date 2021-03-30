Ульяновск, , 06:18 — REGNUM В Ульяновской области проводится проверка по факту смерти пожилого пациента в стоматологии. Предварительно установлено, что ему стало плохо с сердцем, сообщает региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, ЧП произошло утром 29 марта в стоматологии одной из городских поликлиник, где скончался мужчина 1958 года рождения.

В министерстве со ссылкой на администрацию больницы сообщают, что пациент без ожидания очереди пришёл на приём к стоматологу, но «у кабинета врача ему вдруг стало плохо с сердцем». Помощь начали оказывать сотрудники службы неотложной помощи, в течение семи минут прибыла скорая помощь.

По данным профильного ведомства, врачи более часа боролись за жизнь мужчины, но спасти пациента не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Ульяновске было возбуждено уголовное дело по факту смерти 20-летней девушки в медицинском учреждении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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