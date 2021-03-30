Южно-Сахалинск, , 06:16 — REGNUM На Сахалине привились от коронавирусной инфекции 37 276 человек. Оба компонента препарата «Спутник V» получили уже 28 300 жителей островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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30 марта на Сахалин доставили ещё 1,5 тыс. доз вакцины от коронавируса. Власти региона ведут переговоры с Минздравом РФ о дополнительных поставках препарата «Спутник V».

За время прививочной кампании не выявлено ни одного факта осложнений после вакцинации.

«Сахалинская область продолжает занимать лидирующие позиции в стране по вакцинации населения», — уточнили в правительстве Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 50 положительных тестов на коронавирус, зафиксировано два летальных исхода от осложнений.