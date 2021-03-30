Куньшань, , 06:16 — REGNUM Власти Китая в рамках сотрудничества с издательской компанией Tencentостановили работу крупнейшей в мире сети создателей мошеннического ПО для видеоигр. Об этом 30 марта сообщил портал Dexerto.

Операция прошла в городе Куньшань. Полицейские задержали членов группы, которой, по некоторым оценкам, удалось получить доход в размере $764 млн. Большую часть денег она получала от продажи читов (мошеннических программ) для мобильных игр.

Группа также торговала мошенническим ПО для популярных онлайн-игр Overwatch и Valorant. Отмечается, что некоторые её члены зарабатывали по $10 тыс. в день.

https://twitter.com/AntiCheatPD/status/1376079380565389312

Tencent сообщила китайским властям о существовании сети ещё в марте 2020 года. Впоследствии полиции удалось закрыть 17 сайтов, продававших мошенническое ПО и арестовать двух лидеров группы.

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