Красноярск, , 06:14 — REGNUM В Красноярском крае решение о проведении очного шествия «Бессмертного полка» будет приниматься исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в краевом правительстве.

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«Ведётся подготовка торжественных мероприятий (ко Дню Победы — прим. ИА REGNUM) и, если позволит эпидемическая ситуация, мы с вами вместе пройдём в колоннах Бессмертного полка», — отметил губернатор края Александр Усс в радиообращении на «Радио России — Красноярск».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае участники Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 50 тысяч рублей.

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