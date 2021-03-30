Челябинск, , 06:13 — REGNUM В Челябинске намерены восстановить стену жилого дома на улице Худякова, часть которой обрушилась 27 марта. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

На время восстановительных работ некоторых жильцов переселят. Им подберут жильё в маневренном фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхэтажный дом находится на улице Худякова, 13. Часть стены обрушилась там из-за подтекания воды. Отметим, дом был построен в 1957 году.

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