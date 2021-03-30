Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Атака исламистов на город Палма на северо-востоке Мозамбика вызывает обеспокоенность у американских властей. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 29 марта в ходе брифинга.

По его словам, в Вашингтоне осуждают нападение террористов на город и выражают нацеленность на дальнейшее сотрудничество с правительством Мозамбика в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом и уничтожением группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом Кирби не смог ответить на вопрос о возможности отправки американских военнослужащих в страну для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта группа террористов напала на город Палма в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду. Погибло не менее 57 человек. Ответственность за атаку взяла на себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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