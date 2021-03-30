Ульяновск, , 06:08 — REGNUM В Ульяновской области заражение коронавирусом предварительно подтверждено ещё у 101 человека. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

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По оперативным данным на вечер 29 марта, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 50 726 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 101.

Всего в регионе сделали 776 336 лабораторных исследований на коронавирус в отношении 741 770 человек. В настоящее время под наблюдением остаются 8366 человек.

Отметим, что 1 апреля в Ульяновской области возобновляется всероссийская акция «Добро в село». Волонтёры-медики, помимо оказания помощи персоналу, выполняли работы по уборке прилегающей территории ФАПов, побелке стен и покраске окон.