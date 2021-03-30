Нижний Новгород, 30 марта, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Нижегородский арбитраж 24 мая 2021 года рассмотрит иск Казанского филиала ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Ответчиком в деле выступает Волжское управление Ространснадзора. В основе спора лежит несогласие с причиной водного происшествия, фигурирующей в документе управления, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск филиал подал 15 марта 2021 года. Дело приняла к производству судья Волчанская.

В нём речь идёт о признании недействительным ненормативного правового акта.

Истец требует признать незаконным решение управления от 13 ноября 2020 года «в части определения причины транспортного происшествия в отношении ФБУ «Администрация Волжского бассейна» — «Неудовлетворительное содержание пути, навигационного оборудования судового хода»». Также он требует обязать заинтересованное лицо устранить допущенные нарушения прав и законных интересов федерального бюджетного учреждения. Детали дела пока неизвестны. Не сообщается также, о каком именно происшествии идёт речь.