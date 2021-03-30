Бейрут, , 05:59 — REGNUM Обвинение в том, что премьер-министр Ливана Саад Харири «монополизировал процесс создания правительства» выдвинул ливанский президент Мишель Аун. Об этом 29 марта говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Президент указал на то, что стремление Харири включить в состав правительства исключительно независимых специалистов является «странным», поскольку сам премьер-министр им не является.

Аун потребовал от премьера вернуться к принципам, обозначенных в конституции Ливана и гарантирующих межконфессиональный баланс интересов. Он также призвал Харири осознать тот факт, что глава правительства не сможет в одиночку сформировать этот орган.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Саад Харири заявил, что он отверг новый предложенный Мишелем Ауном перечень кандидатов в члены нового правительства Ливана.

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