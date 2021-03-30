Первоуральск, Свердловская область, , 05:54 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области четверо граждан отданы под суд за коррупцию. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Среди них двое уже бывших сотрудников полиции, работавших оперуполномоченными отдела по противодействию коррупции. Следователи считают, что директор одной из частных фирм пообещал полицейским 2 млн рублей, чтобы те не проводили в отношении него мероприятий по уголовному делу о мошенничестве. В конце апреля 2017 года через посредника он передал им в Екатеринбурге часть суммы в размере не меньше 1 млн рублей. В итоге преступление раскрыли. Один из полицейских дал признательные показания.

Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых со своей стороны отмечает, что на чистую воду их вывели сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ. «Любителей «лёгких денег» выгнали с позором из системы МВД, а теперь их ждёт ещё и уголовная ответственность, в случае, безусловно, если суд установит их вину», — сказал полковник Горелых.