Южно-Сахалинск, , 05:54 — REGNUM В Сахалинском государственном университете введён режим ЧС. В вузе ведутся работы по устранению нарушений в системе электроснабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Полностью отремонтировать систему электроснабжения обещают до конца семестра.

Общежития университета планируют подключить к центральной системе горячего водоснабжения. Если это не получится сделать, в жилых корпусах установят новый водонагреватели.

«Дистанционное обучение будет до тех пор, пока не обеспечим безопасность для проживания в общежитиях. По каждому из них мы определили перечень технических мероприятий. Исправим проблемы, которые уже выявлены. Эксперты продолжают искать нарушения, которые не увидели во время первичного осмотра», — рассказала врио ректора СахГУ Мария Ганченкова.

Студенты размещены в южно-сахалинском Доме ветеранов и в общежитиях областных колледжей.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 марта тела двух учащихся одного из вузов без признаков жизни были найдены в одной из секций общежития учебного заведения, которое расположено по ул. Крюкова в г. Южно-Сахалинске. Отмечается, что, согласно предварительным данным, причиной их смерти могла явиться электротравма.