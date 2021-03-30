Красноярск, , 05:48 — REGNUM По 50 тысяч рублей получат ко Дню Победы участники Великой Отечественной войны из Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

«К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Сегодня их в крае порядка 10 тысяч, а непосредственных участников сражений — не многим более 400», — отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Выплата в размере 50 тысяч рублей всем участникам и инвалидам войны является единовременной. Несовершеннолетние узники концлагерей получат по 10 тысяч рублей.

«Не останутся без внимания и другие категории», — подчеркнул Усс 29 марта в еженедельном радиообращении.

Деньги будут выделены из краевого бюджета и станут дополнением к федеральной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске ветераны получат возможность посетить 9 мая торжественное построение войск.

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