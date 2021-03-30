Екатеринбург, , 05:44 — REGNUM В Екатеринбурге 63-летний гражданин арестован за убийство своего 30-летнего сына. Преступление было совершено ночью 27 марта в доме на улице Победы, сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, молодой человек пришёл к отцу домой и стал громко стучать в дверь. В ходе возникшей ссоры пожилой человек зарезал его, а затем уснул. Тело погибшего обнаружил сосед, который пошёл выгуливать собаку.

Глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавляет, что семья не состояла на учёте в органах внутренних дел, а участники кровавой драмы не были судимы. «Маловероятно, что без алкоголя такое преступление стало бы возможным. Как это часто и бывает, виной всему «зелёный змий», — считает Горелых.