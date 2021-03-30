Москва, , 05:50 — REGNUM Превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом к настоящему времени зафиксировано в трёх субъектах России. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На двенадцатой неделе 2021 года ( с 22.03.2021 по 28.03.2021) недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) по совокупному населению был превышен в трёх субъектах», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет зафиксировано в одном регионе России. В возрасте от трёх до шести лет и от семи до 14 лет — также в одном регионе каждый. Среди взрослого населения — в 11 регионах.

«На 12 неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии за неделю с 22 по 28 марта обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (Острой респираторной вирусной инфекции) 11 818 человек, из них 7570 человек — дети в возрасте до 14 лет.

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