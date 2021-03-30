Пекин, , 05:40 — REGNUM Китайский рынок пикапов продолжил уверенный рост в феврале, с увеличением продаж и отраслевых показателей в целом, сообщает 28 марта агентство Синьхуа.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в прошлом месяце было продано в общей сложности 32 тыс. пикапов, что на 507% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эта цифра превысила показатель февраля 2019 года, когда было продано 28 тыс. единиц, говорится в заявлении ассоциации. Пикапы, сочетающие в себе черты легкового и коммерческого транспорта, в последние годы становятся все более популярными в стране.

Ассоциация ожидает непрерывного оживления рынка пикапов, ссылаясь на рост спроса на легковые автомобили, обусловленный устойчивым восстановлением экономики Китая и новыми бизнес-моделями, появившимися на фоне эпидемии.

В последние годы Китай предпринимает усилия по облегчению въезда пикапов в города. Ранее в этом месяце министерство торговли страны выпустило директиву, призывающую местные власти незамедлительно ослабить ограничения на въезд пикапов в города, чтобы еще больше увеличить потребление автомобилей.