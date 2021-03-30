Аддис-Абеба, , 05:38 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 1982 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эфиопского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 202 545. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 умерли 2825 человек.

Отмечается, что уже смогли выздороветь 155 190 пациентов, их выписали из медицинских учреждений. Эфиопия является пятой среди стран Африки с наибольшим числом зараженных коронавирусом нового типа. Сейчас на эфиопской территории числится 44 528 активных случаев заболевания COVID-19. Из них 795 пациентов находятся в критическом состоянии.