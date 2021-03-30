Душанбе, , 05:37 — REGNUM Власти Таджикистана и Турции продолжат наращивать товарооборот в рамках достигнутых ранее договорённостей президентов двух стран, заявил 29 марта глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Душанбе.

«Стороны договорились принять меры по реализации достигнутых президентами двух стран договоренностей об увеличении двустороннего товарооборота до одного миллиарда долларов», — сказал министр.

Встреча прошла во время визита Мевлютом Чавушоглу в Таджикистан. Он также провёл встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и усилия Баку в рамках нагорнокарабахского урегулирования.

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