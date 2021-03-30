Куньмин, Китай, , 05:36 — REGNUM Китайская компания Yunnan Baiyao Group объявила, что ее чистая прибыль достигла 5,52 млрд юаней (около $843,4 млн) в 2020 году, увеличившись на 31,85% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Штаб-квартира компании Yunnan Baiyao находится в юго-западной китайской провинции Юньнань. Сам же бренд проверен временем. Компания известна производством «байяо», белого порошка, используемого для остановки кровотечения и облегчения боли.

Согласно отчету компании, опубликованному 26 марта, в прошлом году она получила 32,74 млрд юаней операционной выручки, что на 10,38% в годовом исчислении.

Компания также является ведущим продавцом зубной пасты в Китае, ее доля на рынке достигла 22,2% к концу прошлого года.