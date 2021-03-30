Хабаровск, , 05:46 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 50 положительных тестов на коронавирус, зафиксировано два летальных исхода от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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По-прежнему больше всего носителей SARS-CoV-2 в Хабаровске — новых 29 случаев.

Выздоровел за прошедшие сутки 31 пациент, в тяжёлом состоянии находятся 13 человек.

С начала пандемии в крае зарегистрировано 50 552 случая заражения коронавирусом, выздоровели 48 116 человек, скончались 342 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Приморье проведено 907 882 теста на коронавирус, носителей SARS-CoV-2 выявлено 42 303, из них выздоровели 38 499 приморцев, скончались от осложнений 677 пациентов.