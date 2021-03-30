Оттава, , 05:33 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в акватории моря Бофорта, сообщает Геологическая служба США.

Очаг сейсмособытия располагался по координатам 72,324 градуса северной широты и 133,118 градусов западной долготы. Он залегал на глубине 33 километров. О влиянии землетрясения на близлежащие населенные пункты не сообщатся. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Барбадоса в Атлантическом океане. Его эпицентр находился в 146 километрах от города Бриджтаун. Пострадавших не было.