Пекин, , 05:32 — REGNUM Логистический сектор Китая отчитался о стабильном росте за первые два месяца этого года, говорится в отраслевом отчете, сообщает агентство Синьхуа.

Социальная логистика выросла на 32,4% в годовом исчислении в период с января по февраль текущего года до 44,7 трлн юаней (около $6,84 трлн), говорится в отчете Китайской федерации логистики и закупок.

Быстрый рост можно объяснить низкой базой прошлого года из-за последствий эпидемии COVID-19, отмечается в докладе. Общая выручка логистической отрасли за этот период выросла на 44,9% в годовом исчислении и составила 1,4 трлн юаней.