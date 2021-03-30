Пекин, , 05:30 — REGNUM Китайская интернет-компания Meitu отчиталась о 1,19 млрд юаней (около $182,4 млн) выручки за 2020 год, что на 22,1% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Meitu зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере 60,9 млн юаней. Таким образом, впервые с момента своего основания в октябре 2008 года компания сообщила о годовой прибыли.

Премиальные подписочные сервисы, покупки в приложениях и другие доходы способствовали росту выручки, считают в компании.

Статистика показывает, что число ежедневных активных пользователей приложением Meitu достигло исторического пика в более чем 31 млн человек во время празднования Китайского Нового года в феврале.