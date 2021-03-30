Новосибирск, , 05:24 — REGNUM В Новосибирской области в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Р-254 «Иртыш» погиб один человек и четверо, включая троих детей, пострадали. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

Трагедия произошла на 952-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». По предварительной версии в столкновении виновна женщина, которая следовала со стороны Новосибирска в направлении Омска за рулём автомобиля Nissan Tiida. Не справившись с управлением, она выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль МАН.

«В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров Nissan, в том числе трое детей 2007, 2009 и 2017 года рождения. Водитель Nissan скончалась по пути в больницу, остальные пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в автоавариях на дорогах Тамбовской области в прошлом году является минимальным за последние 25 лет.

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