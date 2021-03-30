Пекин, , 05:22 — REGNUM Китай планирует построить крупный центр национального уровня, специализирующийся на использовании традиционной китайской медицины (ТКМ) в профилактике и борьбе с эпидемиями, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Высокопоставленный чиновник департамента социального развития Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Сунь Чжичэн заявил на пресс-конференции, что перед центром будет поставлена задача создания кадрового резерва, разработки технических протоколов профилактики и лечения эпидемий, проведения исследований ТКМ-терапии и накопления соответствующих медикаментов, а также других функций.

Ожидается, что центр увеличит потенциал страны в области быстрого реагирования, профилактики, контроля и лечения перед лицом новых инфекционных заболеваний, а также других крупных событий в области общественного здравоохранения.