Москва, , 05:21 — REGNUM Начальная цена торгов по крабовым аукционам не оказывала никакого влияния на их итоговую стоимость и не ограничивала количество их участников, сообщили в Росрыболовстве после проведённой Счётной палатой РФ проверки деятельности ведомства в 2018—2020 годах.

Таким образом в Росрыболовстве прокомментировали выводы Счётной палаты относительно того, что в отчётном периоде на аукционах не были созданы условия для прихода новых участников, а рост их числа оказался слабым. Кроме того, в Счётной палате отметили, что начальная цена лота не отражала один из показателей — квоту добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях.

«Начальная цена торгов никак не влияет на итоговую стоимость и не ограничивает количество участников, а напротив способствует привлечению новых участников, в том числе субъектов малого предпринимательства, обеспечивая справедливую конкуренцию за ресурс и приход новых игроков на рынок», — сообщили в Росрыболовстве.

В ведомстве добавили, что провели работу по устранению замечаний, выявленных Счётной палатой.

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