Биробиджан, , 05:19 — REGNUM В Еврейской автономной области продлены коронавирусные ограничения до 15 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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До этого времени в области сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. По-прежнему запрещено проведение личных приёмов граждан.

Для лиц старше 65 лет в ЕАО сохраняется обязательный режим самоизоляции до 12 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, ежедневно увеличивается число жертв COVID-19. Так за последние 24 часа погибли ещё два носителя коронавируса (за 28 марта — два, за 27 — три). За весь период пандемии с болезнью не справились 238 человек.