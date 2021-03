Нанкин, Китай, , 05:17 — REGNUM Самый длинный подводный автомобильный тоннель в Китае, будет открыт для движения автомобилей до конца года, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Туннель Тайху протяженностью 10,8 км и шириной 43,6 метра находится под озером Тайху, третьим по величине пресноводным озером Китая. Это часть шоссе Чанчжоу — Уси, общая протяженность которого составляет 43,9 км.

Строительство подводного тоннеля началось в январе 2018 года в восточно-китайской провинции Цзянсу. В настоящее время все уровне туннеля завершены, сообщила Китайская коммуникационная строительная компания Third Harbor Engineering Co., Ltd., которая отвечает за этот проект.

Проект использовал автоматическое оборудование для обработки стали и интеллектуальные системы, которые могут обеспечить нулевой сброс сточных вод и выброс пыли при строительстве, сказал руководитель проектной группы Ян Годун.

Ожидается, что в этом году тоннель пройдет процесс заливки бетона и строительства инфраструктурных объектов на озерном острове.