Петропавловск-Камчатский, , 05:17 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы в акватории Тихого океана у берегов Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«В акватории Тихого океана было зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 5», — заявили в ведомстве.

Эпицентр землетрясения находился в 174 километрах к юго-востоку от поселка Усть-Камчатск. Его очаг залегал на глубине 60 километров. Отмечается, что пострадавших не было, жители региона подземных толчков не ощутили. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тибете. Пострадавших не было.