Шанхай, Китай, , 05:12 — REGNUM Бывший заммэра и начальник полиции Шанхая Гун Даоань был обвинен в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры КНР, передает 29 марта агентство Синьхуа.

Гун был обвинен в том, что, занимая различные посты в провинции Хубэй в центральном Китае и Шанхае на востоке страны, он пользовался своим прежним положением для получения незаконных прибылей, принимая огромные суммы денег и дорогие подарки в обмен на лоббирование интересов третьих лиц.

Дело Гуна расследовала Национальная надзорная комиссия. По назначению Верховной народной прокуратуры, прокуратура города Таншань провинции Хэбэй рассмотрела это дело и направила его в городской промежуточный народный суд.