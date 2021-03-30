Лхаса, Китай, , 05:07 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в уезде Шуанху города Нагчу в Тибете на юго-западе Китая в 1:27 по Пекину 30 марта, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC).

Очаг землетрясения находился по координатам 34,38 градуса северной широты и 87,68 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

Не поступало никаких сообщений о жертвах, а власти региона обратились к местным деревням с просьбой проверить, имеются ли повреждения, вызванные землетрясением, сообщил глава отдела по связям с общественностью уезда Шуанху Чжоу Шифу.

По его словам, подземные толчки практически не ощущались в жилых районах, а эпицентр находился в необитаемом районе высокогорного округа.