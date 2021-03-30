Емельяновский район, Красноярский край, , 05:06 — REGNUM По факту возгорания несанкционированной свалки отходов лесопиления в Емельяновском районе Красноярского края организована проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Информация о возгорании свалки в районе 20 км Енисейского тракта (уч. 31) поступила 29 марта из единой диспетчерской службы Емельяновского района.

По данным ведомства, установлено, что гражданам и населённому пункту ничего не угрожает. На месте организовано дежурство сотрудников МЧС.

В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению собственником земельного участка и органом местного самоуправления законодательства о пожарной безопасности, об охране окружающей среды, об отходах производства и потребления.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурорская проверка выявила несколько стихийных свалок в Ики-Бурульском районе Калмыкии.

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