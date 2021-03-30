Киев, , 05:05 — REGNUM В украинском генштабе вооружённых сил просчитывают любые варианты действий в Донбассе, в том числе наступление, заявил 29 марта главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Гордон».

"Мы должны быть готовы и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия. И днем, и ночью, и зимой, и летом — при любых условиях. Конечно, мы готовимся к наступлению», — сказал он.

Оценивая варианты действий в отношении Донбасса, Хомчак отметил, что сегодня украинские военнослужащие «готовы в первую очередь морально». Возможные потери от военных действий среди мирного населения киевский военачальник назвал «очень большими».

Ранее советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Валерий Поцелуйко заявил, что в Киеве готовы к активизации военных действий в Донбассе и даже к «тотальному наступлению россиян».

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