Пекин, , 05:03 — REGNUM Китай добился значительных результатов в своей национальной борьбе с оргпреступностью за последние три года, раскрыв более 3600 мафиозных группировок, что в 1,3 раза больше, чем суммарно за последние 10 лет, сообщает 28 марта агентство Синьхуа.

Согласно официальной статистике, еще 89 742 дела, связанных с коррупцией, бандитизмом, и «крышеванием» рассматривалось по всей стране за указанный период.

За последние три года китайские суды завершили 32 943 дела первой инстанции, связанных с бандитизмом в которых участвовало более 220 тыс. подозреваемых. В общей сложности 53 405 обвиняемых по соответствующим делам были приговорены к тюремному заключению сроком от пяти лет до смертной казни.

С тех пор как Китай начал свою целенаправленную кампанию по борьбе с организованной преступностью в 2018 году, страна пытается бороться с бандитизмом при помощи ряда специальных мер.

Согласно опросу, проведенному Национальным бюро статистики КНР в первой половине 2020 года, 95,1% китайцев удовлетворены результатами специальной кампании в стране.