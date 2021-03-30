Владивосток, , 05:01 — REGNUM С 1 апреля в муниципальных школах Владивостока начнётся запись детей в первые классы. Школы готовы принять 6968 детей. Ещё часть дошколят запишут в первые классы частных и госучреждений образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В процедуру приёма в школы внесены некоторые изменения. Например, для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый класс начнётся 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест.

В этом году первоклашек будут принимать 78 муниципальных школ Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области с 1 апреля родители первоклассников смогут лично прийти в МФЦ и подать документы на зачисления их детей в школу.