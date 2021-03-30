Благовещенск, , 04:56 — REGNUM В Амурской области, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, ежедневно увеличивается число жертв COVID-19. Так за последние 24 часа погибли ещё два носителя коронавируса (за 28 марта — два, за 27 — три). За весь период пандемии с болезнью не справились 238 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Приамурье за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 19 человек (днём ранее — у 21). За всё время пандемии в области выявили 21 489 случаев заражение коронавирусом.

Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 12 человек болеют ОРВИ. У семи пациентов на фоне COVID-19 диагностирована пневмония.

За всё время в Приамурье провели более 857 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 52).