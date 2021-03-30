Пекин, 30 марта 2021, 04:55 — REGNUM Крупные китайские интернет-компании были предупреждены о рисках безопасности применения технологии deepfake, которая может быть использована для создания синтетического аудио-или видеоконтента с практически неотличимыми от настоящих людьми, сообщает агентство Синьхуа.
Китайские регуляторы недавно провели переговоры с компаниями о потенциальных проблемах, связанных с «дипфейками» чтобы обеспечить здоровое киберпространство и защитить личную информацию.
Технология Deepfake использует искусственный интеллект для автоматического создания, подделки или копирования изображений, аудио или видео, которые являются не настоящими, но кажутся очень реалистичными.
Цзо отметил, что некоторые люди за рубежом использовали технологию обмена лицами для подделки изображений художников, что вызвало жаркие дебаты по поводу этой технологии.
Инь предложил регуляторам также повысить эффективность и качество надзора. Регуляторы киберпространства усилят проверки, чтобы гарантировать соблюдение законов и правил интернет-компаниями в интересах здоровой сетевой экосистемы.