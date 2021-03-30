Пекин, , 04:55 — REGNUM Крупные китайские интернет-компании были предупреждены о рисках безопасности применения технологии deepfake, которая может быть использована для создания синтетического аудио-или видеоконтента с практически неотличимыми от настоящих людьми, сообщает агентство Синьхуа.

Китайские регуляторы недавно провели переговоры с компаниями о потенциальных проблемах, связанных с «дипфейками» чтобы обеспечить здоровое киберпространство и защитить личную информацию.

Технология Deepfake использует искусственный интеллект для автоматического создания, подделки или копирования изображений, аудио или видео, которые являются не настоящими, но кажутся очень реалистичными.

«Неправильное использование «дипфейков» может иметь серьезные последствия», — сказал вице-президент Китайского исследовательского института информационной безопасности Цзо Сяодун.

Цзо отметил, что некоторые люди за рубежом использовали технологию обмена лицами для подделки изображений художников, что вызвало жаркие дебаты по поводу этой технологии.

«Переговоры послали четкий сигнал о том, что китайские регуляторы будут контролировать новые технологии и приложения интернет-компаний на ранних стадиях их развития, помогая им затыкать лазейки в безопасности», — сказал эксперт из области интернет-индустрии Инь Шэн

Инь предложил регуляторам также повысить эффективность и качество надзора. Регуляторы киберпространства усилят проверки, чтобы гарантировать соблюдение законов и правил интернет-компаниями в интересах здоровой сетевой экосистемы.