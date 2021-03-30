Лхаса, Китай, , 04:50 — REGNUM Ежегодный фестиваль цветения персика открылся в городе Ньингчи в Тибете на юго-западе Китая, а число туристов резко возросло по сравнению с предыдущим годом, сообщает агентство Синьхуа.

По словам организаторов, в этом году фестиваль, стартовавший 27 марта, включает в себя дикие персиковые рощи, представления и фейерверк. Мэр Ньингчи Вангду сказал на церемонии открытия, что фестиваль, который проводится уже 19 лет подряд, стал важным окном для знакомства города с миром и платформой для содействия его открытости и экономическому развитию.

Деревня Кала, где проходила церемония открытия, ежедневно принимала от 8 тыс. до 10 тыс. туристов в течение последних нескольких дней, что намного больше, чем до эпидемии COVID-19, сказал заместитель партийного руководителя бюро развития туризма Ньингчи Чжан Жундун.

«Мы ожидаем, что большое количество туристов во время сезона цветения персиков будет прибывать к нам до 15 апреля, поскольку все больше и больше туристов выбирают Тибет для осмотра достопримечательностей из-за красивых пейзажей и самобытной этнической культуры», — добавил он.

Общий туристический доход города в прошлом году составил около 4 млрд юаней ($612 млн). В этом году город ожидает, что доходы от туризма удвоятся.