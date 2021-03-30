Владивосток, , 04:49 — REGNUM В Приморье возродят промышленное садоводство по белорусской технологии, в частности, в одном из райнов края высадят фруктовый сад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Первые яблони начнут высаживать на двух гектарах уже осенью 2021 года. Фруктовый сад появится в Партизанском районе Приморья. Институт плодоводства Белоруссии выбрал этот район по климатическим и почвенным характеристикам.

Пилотный проект промышленного фруктового сада был рассмотрен на встрече губернатора Приморья Олега Кожемяко и министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Ивана Крупко.

Площадь сада составит 200 гектаров. Реализация проекта позволит обеспечить жителей края натуральными яблоками по доступной цене.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области задержано 21,2 тонны запрещённых к ввозу в Россию яблок.