Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Администрация США создаст рабочую группу, которая будет расследовать возможное вмешательство бывшего американского президента Дональда Трампа и его команды в научную деятельность. Об этом сообщили 29 марта в письме, направленном руководителям государственных структур и журналистам.

Как следует из документа, администрацию США интересует вопрос, действительно ли Трамп мог оказывать влияние на исследования в сфере экологии и изменения климата.

«Восстановление и сохранение целостности науки потребует участия и вклада ученых из различных госорганов, которые привнесут в это дело свои разнообразные взгляды», — говорится в письме.

Ранее в американской прессе сообщали, что в администрации Трампа не прислушивались к выводам учёных относительно изменения климата на планете, а некоторых серьёзных специалистов в этой сфере переводили на работу в другие организации.

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