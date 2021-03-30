Пекин, , 04:44 — REGNUM Россия не может выжить с опорой лишь на идею выживания, она должна вернуть себе потерянное лицо и отмыться от навязанного ей позора поражения последних 30 лет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Зачем нам власть, если мы потеряем лицо», — вот, что такое китайская политика. Вы хотите сказать, что живете в стране, которая перед этим не теряла лицо? Китай национально-освободительную борьбу выиграл, они еще помнят, как и Индия, что такое колония, и они идут вперед. Потому что они не теряли лицо, и не было этого разгрома. А мы потеряли лицо, и нам надо выбираться из этого разгрома и навязанных нам парадигм», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что, несмотря на всю гнилость Запада, запутавшегося в собственных противоречиях, он додавит Россию до капитуляции, если она останется тем, чем сейчас является, поэтому единственным выходом из этой ситуации является отказ России от вхождения в Запад и диктата этого «вхожденчества».

"Русский народ это может, и это единственная задача, с помощью которой ради великих целей он выживет. А как только целью станет выживание, все кончится. Попробуйте в экстремальных условиях в тайге на три дня поставить себе целью выживание. Все кончится, ты думаешь о чем-то другом. Попробуйте на войне это сделать по-настоящему. Это невозможно. Стратегия выживания — есть стратегия гибели, а когда ты забываешь о выживании, ты, конечно, сумасшедший», — подытожил эксперт.