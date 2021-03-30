Владивосток, , 04:42 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 52), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии проведено 907 882 теста на коронавирус, носителей SARS-CoV-2 выявлено 42 303, из них выздоровели 38 499 приморцев, скончались от осложнений 677 пациентов (+2 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 30 марта от коронавируса привились уже 59 469 жителей, из них 43 650 — прошли полный курс вакцинации.