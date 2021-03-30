Сеул, , 04:34 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 447 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 429 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что вновь за сутки в стране выявили более 400 носителей SARS-CoV-2. Предполагается, что кратковременное снижение заболеваемости было связано с уменьшением количества проводимых тестов на выходных днях.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 102 582. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 1729 человек.