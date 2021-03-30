Южно-Сахалинск, , 04:34 — REGNUM На Сахалине зафиксировано очередное подорожание куриных яиц. Один десяток отборных яиц продаётся в сети магазинов птицефабрики «Островной» в Южно-Сахалинске за 82 рубля, пишет телеграм-канал «Стоит».

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Предыдущее повышение цены этой категории яиц фиксировалось 3 марта — они подорожали с 80 до 81 рубля. В начале ноября 2020 года яйца также подорожали на один рубль.

Ранее на птицефабрике «Островной» анонсировали запуск собственного мини-завода по производству комбикорма, что должно было оказать влияние на ценовую политику.

Как сообщало ИА REGNUM, в России цены на вторичном рынке жилья растут по той же причине, что и на первичном, из-за превышения спроса над предложением. Об этом 29 марта заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.