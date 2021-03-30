Мурманск, , 04:37 — REGNUM На Северном флоте (СФ) ВМФ России начались командно-штабные учения по управлению силами и войсками на арктическом стратегическом направлении. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«Главная задача мероприятия — отработка слаженности работы штабов всех уровней по подготовке и реализации решений командования на проведение операций по защите интересов и обеспечение безопасности России в Арктике», — говорится в сообщении.

В ходе нескольких эпизодов учений, которые продлятся несколько дней, «будут оценены знания и управленческие навыки командного состава и офицеров штаба».

Во время первого эпизода — комплексной обороны штаба СФ в Североморске от нападения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника — в главной базе флота была развёрнута батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Его боевые расчёты за несколько километров обнаружили условного противника, которого изображал разведывательный БПЛА «Орлан» армии ВВС и ПВО Северного флота, взяли воздушную цель на сопровождение и «условно выполнили стрельбу на поражение». Одновременно сигналы управления БПЛА условного противника подавили подразделения радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель-перехватчик МиГ-31БМ отдельного смешанного истребительного авиаполка Северного флота в ходе планового полёта над Арктикой до Северного полюса дважды дозаправился топливом от воздушного танкера Ил-78.

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